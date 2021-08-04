Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Ağustos tarihinde yapılan 262 bin 048 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.822 olarak açıklanırken; 122 kişi hayatını kaybetti, 6.096 hasta da iyileşti....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Ağustos 262 bin 048 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.822 olarak açıklanırken; 122 kişi hayatını kaybetti, 6.096 hasta da iyileşti....

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