02 Ağustos 2021, Pazartesi

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Ağustos)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Ağustos tarihinde yapılan 270 bin 426 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.898 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Ağustos 270 bin 426 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.898 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti...

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