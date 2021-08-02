Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Ağustos tarihinde yapılan 270 bin 426 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.898 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Ağustos 270 bin 426 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.898 olarak açıklanırken; 91 kişi hayatını kaybetti, 5.947 hasta da iyileşti...

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