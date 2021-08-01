01 Ağustos 2021, Pazar

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 1 Ağustos

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ağustos tarihinde yapılan 251 bin 224 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.890 olarak açıklanırken; 96 kişi hayatını kaybetti, 5.539 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Ağustos 251 bin 224 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.890 olarak açıklanırken; 96 kişi hayatını kaybetti, 5.539 hasta da iyileşti...

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