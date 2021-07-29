29 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 29 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 Giriş Tarihi: 29.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Temmuz tarihinde yapılan 261 bin 198 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.161 olarak açıklanırken; 60 kişi hayatını kaybetti, 5.463 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Temmuz tarihinde yapılan 261 bin 198 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.161 olarak açıklanırken; 60 kişi hayatını kaybetti, 5.463 hasta da iyileşti...

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