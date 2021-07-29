Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Temmuz tarihinde yapılan 261 bin 198 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.161 olarak açıklanırken; 60 kişi hayatını kaybetti, 5.463 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Temmuz tarihinde yapılan 261 bin 198 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.161 olarak açıklanırken; 60 kişi hayatını kaybetti, 5.463 hasta da iyileşti...

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