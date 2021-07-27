Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Temmuz tarihinde yapılan 246 bin 648 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.761 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 7.108 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Temmuz tarihinde yapılan 246 bin 648 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.761 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 7.108 hasta da iyileşti...

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