Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Temmuz tarihinde yapılan 224 bin 198 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 16.809 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 5.885 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Temmuz tarihinde yapılan 224 bin 198 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 16.809 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 5.885 hasta da iyileşti..

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