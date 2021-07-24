Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Temmuz tarihinde yapılan 221 bin 463 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 12.381 olarak açıklanırken; 58 kişi hayatını kaybetti, 5.383 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Temmuz tarihinde yapılan 221 bin 463 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 12.381 olarak açıklanırken; 58 kişi hayatını kaybetti, 5.383 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU





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