Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Temmuz tarihinde yapılan 184 bin 462 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.151, vefat sayısı 59 ve iyileşen hasta sayısı 4.946 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Temmuz tarihinde yapılan 184 bin 462 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.151, vefat sayısı 59 ve iyileşen hasta sayısı 4.946 olarak açıklandı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ