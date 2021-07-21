21 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 21 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Temmuz tarihinde yapılan 184 bin 462 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.151, vefat sayısı 59 ve iyileşen hasta sayısı 4.946 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Temmuz tarihinde yapılan 184 bin 462 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 8.151, vefat sayısı 59 ve iyileşen hasta sayısı 4.946 olarak açıklandı.

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