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Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte il il bayram namaz vakitleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, namaz vakitlerini paylaşırken; 81 il için Kurban Bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılmaya başlandı. İşte 81 il için 2021 Kurban Bayramı namaz vakitleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bayram namazı vakitleri takviminde İstanbul için namaz saati 06:23 olarak açıklandı.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Başkent Ankara'da bu yıl Kurban Bayramı namazı saat 06:10'da kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ
Ege'de yer alan İzmir'deki vatandaşlar ise saat 06:36'da Kurban Bayramı namazını kılacaklar.

81 İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ
Adana: 06.07
Adıyaman: 05.53
Afyonkarahisar: 06.22
Ağrı: 05.30
Aksaray: 06.09
Amasya: 05.57
Ankara: 06.10
Antalya: 06.25
Ardahan: 05.28
Artvin: 05.32
Aydın: 06.35
Balıkesir: 06.31
Bartın: 06.09
Batman: 05.42
Bayburt: 05.40
Bilecik: 06.21
Bingöl: 05.42
Bitlis: 05.37
Bolu: 06.13
Burdur: 06.25
Bursa: 06.25
Çanakkale: 06.36
Çankırı: 06.06
Çorum: 06.00
Denizli: 06.30
Diyarbakır: 05.45
Düzce: 06.15
Edirne: 06.32
Elazığ: 05.48
Erzincan: 05.44
Erzurum: 05.37
Eskişehir: 06.20
Gaziantep: 05.58
Giresun: 05.46
Gümüşhane: 05.43
Hakkari: 05.32
Hatay: 06.05
Iğdır: 05.26
Isparta: 06.24
İstanbul: 06.23
İzmir: 06.36
Kahramanmaraş: 05.59
Karabük: 06.08
Karaman: 06.15
Kars: 05.28
Kastamonu: 06.03
Kayseri: 06.02
Kırıkkale: 06.08
Kırklareli: 06.29
Kırşehir: 06.07
Kilis: 06.00
Kocaeli: 06.20
Konya: 06.16
Kütahya: 06.23
Malatya: 05.52
Manisa: 06.35
Mardin: 05.44
Mersin: 06.10
Muğla: 06.34
Muş: 05.38
Nevşehir: 06.06
Niğde: 06.07
Ordu: 05.48
Osmaniye: 06.03
Rize: 05.37
Sakarya: 06.18
Samsun: 05.53
Siirt: 05.38
Sinop: 05.56
Sivas: 05.54
Şanlıurfa: 05.52
Şırnak: 05.37
Tekirdağ: 06.29
Tokat: 05.55
Trabzon: 05.41
Tunceli: 05.45
Uşak: 06.27
Van: 05.31
Yalova: 06.23
Yozgat: 06.03
Zonguldak: 06.11

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