2021 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Türkiye'de il il bayram namazının saatleri

2021 Kurban Bayramı'nın gelmesiyle 81 ilde bayram namazının saati merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı vakitlerini açıkladı. 81 ilde 2021 Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. İşte il il bayram namazı saatleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bayram namazı vakitleri takviminde İstanbul için namaz saati 06:23 olarak açıklandı.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Başkent Ankara'da bu yıl Kurban Bayramı namazı saat 06:10'da kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ege'de yer alan İzmir'deki vatandaşlar ise saat 06:36'da Kurban Bayramı namazını kılacaklar.

81 İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Adana: 06.07

Adıyaman: 05.53

Afyonkarahisar: 06.22

Ağrı: 05.30

Aksaray: 06.09

Amasya: 05.57

Ankara: 06.10

Antalya: 06.25

Ardahan: 05.28

Artvin: 05.32

Aydın: 06.35

Balıkesir: 06.31

Bartın: 06.09

Batman: 05.42

Bayburt: 05.40

Bilecik: 06.21

Bingöl: 05.42

Bitlis: 05.37

Bolu: 06.13

Burdur: 06.25

Bursa: 06.25

Çanakkale: 06.36

Çankırı: 06.06

Çorum: 06.00

Denizli: 06.30

Diyarbakır: 05.45

Düzce: 06.15

Edirne: 06.32

Elazığ: 05.48

Erzincan: 05.44

Erzurum: 05.37

Eskişehir: 06.20

Gaziantep: 05.58

Giresun: 05.46

Gümüşhane: 05.43

Hakkari: 05.32

Hatay: 06.05

Iğdır: 05.26

Isparta: 06.24

İstanbul: 06.23

İzmir: 06.36

Kahramanmaraş: 05.59

Karabük: 06.08

Karaman: 06.15

Kars: 05.28

Kastamonu: 06.03

Kayseri: 06.02

Kırıkkale: 06.08

Kırklareli: 06.29

Kırşehir: 06.07

Kilis: 06.00

Kocaeli: 06.20

Konya: 06.16

Kütahya: 06.23

Malatya: 05.52

Manisa: 06.35

Mardin: 05.44

Mersin: 06.10

Muğla: 06.34

Muş: 05.38

Nevşehir: 06.06

Niğde: 06.07

Ordu: 05.48

Osmaniye: 06.03

Rize: 05.37

Sakarya: 06.18

Samsun: 05.53

Siirt: 05.38

Sinop: 05.56

Sivas: 05.54

Şanlıurfa: 05.52

Şırnak: 05.37

Tekirdağ: 06.29

Tokat: 05.55

Trabzon: 05.41

Tunceli: 05.45

Uşak: 06.27

Van: 05.31

Yalova: 06.23

Yozgat: 06.03

Zonguldak: 06.11

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