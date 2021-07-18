Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Temmuz tarihinde yapılan 233 bin 946 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.680 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 5.835 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Temmuz tarihinde yapılan 233 bin 946 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.680 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 5.835 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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