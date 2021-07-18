18 Temmuz 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 18 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 Giriş Tarihi: 18.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Temmuz tarihinde yapılan 233 bin 946 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.680 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 5.835 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Temmuz tarihinde yapılan 233 bin 946 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.680 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 5.835 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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