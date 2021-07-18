İl il bayram namazı saatleri... Son dakika haberleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?
2021 Kurban Bayramı geldi çattı. Milyonlarca kişi bayramda icra edilecek ibadetlere hazırlık yapıyor. 2021 bayram namazı il il araştırılıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Araştırılan bir diğer konus da bayram namazının kılınışı oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?
Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi bayram namazı saatleri ve diğer ibadetler ile ilgili detayları araştırıyor. İşte il il bayram namazı saatleri...
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
2021 Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06.23'te kılınacak
ANKARA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat 06.10'da kılınacak.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de bayram namazı saat 06.36'da kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde; yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Ardından 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara bırakılır. 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam gerekli duaları okur, cemaat imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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