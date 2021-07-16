Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı! "Türk Milleti geçilmez"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan konuşmasında, “Milletimiz 15 Temmuz’daki direnişi ile bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genci, yaşlısıyla bu millet ‘Türkiye’nin geçilmez’ olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi. Hiç kimsenin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı olmadığını söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz; milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz; hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş, hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genci, yaşlısıyla bu millet 'Türkiye'nin geçilmez' olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.



ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM



Türk Milleti sokakta istiklalini korurken, milletin vekillerinin de yüce TBMM çatısı altında demokrasiye ve milli iradeye sımsıkı sahip çıktığını kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Milletvekillerimiz, Gazi Meclis'in şanına yaraşır bir şekilde, tepelerine atılan bombalara rağmen, halkın emanetini yere düşürmemiştir. Bu vesileyle o gece engelleri aşarak, tankların çevresinden dolanarak, namluların ucundan yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu bihakkın yerine getiren herkese, şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tarih, 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi Gazi Meclis'imizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır."



ŞEHİTLERİMİZİ ANDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olup ülkemizi esir almaya yeltenen hainlere dersini veren tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Bayrak inmez! Ezan dinmez! Çanakkale geçilmez. Mavi vatan geçilmez. Gerçek gücün birlikten doğduğunu bilen asil Türk milleti mağlup edilemez. Sen yüzlerce yıldır bayrağına ve toprağına aşık olan bir milletin vatanı Türkiye'sin. Türkiye geçilmez" ifadelerini kullandı.



BU BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'teki programda açıklamalarda bulundu. Şentop, 15 Temmuz'un dış güçlerin desteklediği bir işgal girişimi olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti: "15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardandır. Sergiledikleri bu vahşet ile 15 Temmuz'daki darbeciler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileri gitmişlerdir. FETÖ ile mücadeleyi zayıflatmak, hafifletmek Türkiye'ye suikast manası taşır."



KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan 15 Temmuz mesajı. Bakan Kasapoğlu, "Bu aziz millete yapılmış en büyük kötülüklerden biri olan bu hain girişimi hep birlikte hatırlıyor ve istikbalimize kasteden bu hainleri hep birlikte lanetliyoruz. 15 Temmuz bizim için artık bir demokrasi ve milli birlik günü. Bundan beş yıl önce yediden yetmişe sokaklara, meydanlara dökülerek vatanını, bayrağını, istiklalini müdafaa eden aziz halkımız, tüm dünyaya, tüm şer odaklarına bu milleti esarete düşürmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğinin en güçlü, en somut mesajını verdi" ifadelerini kullandı.



SPORDA 15 TEMMUZ MESAJLARI



Federasyonlar ve kulüpler, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle mesaj yayınladı.



TFF Başkanı Nihat Özdemir

"Türkiye, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 günü emsali görülmemiş, alçak bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Hain terör örgütü, o karanlık gecede, milli ordumuza ait silahlarla 251 vatandaşımızı şehit etmiş, Gazi Meclisimize bomba atmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp dikta rejimini tesis etmek istemiştir. Bu alçak darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki demokrasi ordumuz tarafından bertaraf edilmiştir. Futbol ailemiz de demokrasi direnişinde devletimizin yanında yer almıştır."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

"15 Temmuz, genç, yaşlı, kadın, erkek tek vücut olarak; milli birliğimize, bağımsızlığımıza kasteden hainlere karşı demokrasi destanı yazdığımız şanlı bir tarih, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bundan 5 yıl önce FETÖ'nün alçak darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiş; meydanlara dökülen milyonlar hiçbir kuvvetin özgürlüğümüze, egemenliğimize zarar veremeyeceğini bir kez daha haykırmıştır."

Beşiktaş

"Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bekasını tehdit eden hain darbe girişimine karşı koyarak; Türkiye Cumhuriyet'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Galatasaray

"Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Fenerbahçe

"FETÖ adlı terör örgütünün darbe girişiminin 5. yılında; Bu hain plana izin vermeyen, canları pahasına dik durarak bu tuzağı sona erdiren milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Her zaman ülkesinin emrinde olan Fenerbahçe olarak dile getiriyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak, Federasyonlar ve kulüpler, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle mesaj yayınladı terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacak."

Trabzonspor

"15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyerek bize 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan kahramanlarımıza selam olsun." denildi

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