Son dakika haberleri: Türk Bayrağı fotoğrafları ve şiirleri! Türk Bayrağı tarihçesi nedir?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla arama motorlarında binlerce kişi Türk bayrağı görselleri, şiirleri ve bayrağımızın tarihçesini araştırıyor. Peki, Türk Bayrağı tarihçesi nedir?
TÜRK BAYRAĞI TARİHÇESİ NE?
Türk bayrağı, ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey'e gönderilen beyaz renkli sancak olarak bilinmektedir. 15. yüzyıldan sonra al bayrak Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Muharebesi'nde ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk bayrağına en yakın şekle ise III. Selim döneminde bürünmüştür. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Sekiz köşeli yıldız zafer anlamı taşımaktadır. 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde bayraktaki yıldız beş köşeli şeklini almıştır. Beş köşeli yıldız insan temsil etmektedir. Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın şekli kesin bir şekilde tayin edilmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli, 27175 sayılı "Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi" ile de Türk bayrağının kullanılışı düzenlenmiştir.
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