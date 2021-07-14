Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Temmuz tarihinde yapılan 238 bin 867 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.907 olarak açıklanırken, 43 kişi hayatını kaybetti, 5.063 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Temmuz tarihinde yapılan 238 bin 867 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.907 olarak açıklanırken, 43 kişi hayatını kaybetti, 5.063 hasta da iyileşti.

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