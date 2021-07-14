14 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS yerleştirme sonuçları görüntüleme ekranı...

Kpss yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
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Giriş Tarihi: 14.07.2021

Binlerce adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu. Peki, KPSS yerleştirme sonuçları nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "01-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

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