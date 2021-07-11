Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Temmuz tarihinde yapılan 222 bin 068 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.261 olarak açıklanırken; 37 kişi hayatını kaybetti, 5.242 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Temmuz tarihinde yapılan 222 bin 068 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.261 olarak açıklanırken; 37 kişi hayatını kaybetti, 5.242 hasta da iyileşti.

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