Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Temmuz tarihinde yapılan 228 bin 826 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.670 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 5.126 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Temmuz tarihinde yapılan 228 bin 826 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.670 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 5.126 hasta da iyileşti.

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