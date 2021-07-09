09 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 Giriş Tarihi: 09.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Temmuz tarihinde yapılan 228 bin 826 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.670 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 5.126 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Temmuz tarihinde yapılan 228 bin 826 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.670 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 5.126 hasta da iyileşti.

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