09 Temmuz 2021, Cuma

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9 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 9 Temmuz BİM kataloğu...

BİM 9 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 9 Temmuz Cuma indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Bu hafta, katlanır kamp sandalyesi, cam davlumbaz, pijama takımları gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki, BİM indirimli ürünler neler? 9 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler...

9 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 9 Temmuz BİM kataloğu...
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Her hafta indirimli ürünleri raflarına koyan ve birçok kişi tarafından aktüel ürünler kataloğu takip edilen BİM'de bu hafta cam davlumbaz seti dikkat çekiyor.

9 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 9 Temmuz BİM kataloğu...

Kıyma makinası, kılıç testere ve taşlama motoru BİM raflarında yerini aldı.

9 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 9 Temmuz BİM kataloğu...

Davlumbaz, ocak ve fırın modelleri 9 Temmuz Bim kataloğunda yer aldı.

9 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM indirimli ürünler neler? İşte BİM 9 Temmuz BİM kataloğu...

Pijama takımları, nevresim seti ve terlik modelleri BİM'de yer alıyor.

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