Son dakika haberleri: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı mı yatacak? İşte detaylar...

Her bayram döneminde emeklilere yatan ikramiye bu yılda yatırılacak. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi ve zam oranını merak ediyor. 2021 bayram ikramiyeleri ile ilgili detayları merak edenler arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Zamlı mı yatacak? Ne kadar zam verilecek? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram öncesinde yatacak ikramiyedeyken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı açıklama ile emeklilere müjdeli haberi verdi. Emeklilerin alacağı ikramiye ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı mı yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? ZAMLI MI YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Emeklilerimizin temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Aylıklarında Ocak - Temmuz dönemi TÜFE oranını baz alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklayan Bakan Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi. Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

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