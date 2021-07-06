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Bitcoin ne kadar? 1 BTC kaç dolar? Kaç TL? 6 Temmuz Bitcoin kuru hareketleri… | Kripto para

Bitcoin ne kadar?
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 Giriş Tarihi: 06.07.2021

6 Temmuz gününe ait bitcoin fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 bitcoin kaç dolar oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan Kripto paraların en değerlisi olan Bitcoin, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Bitcoin (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 6 Temmuz Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 34,639.09 Dolar oldu. Son 24 saatte 1,29% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 649,447,227,373 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir.

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