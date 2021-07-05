Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Temmuz tarihinde yapılan 219 bin 737 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.678 olarak açıklanırken, 35 kişi hayatını kaybetti, 4.735 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Temmuz tarihinde yapılan 219 bin 737 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.678 olarak açıklanırken, 35 kişi hayatını kaybetti, 4.735 hasta da iyileşti.

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