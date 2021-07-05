05 Temmuz 2021, Pazartesi

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Enflasyon oranı sonuçları açıklandı: Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak? 2021 zam oranları belli oldu mu? Tüketici fiyat endeksi açıklandı...

Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
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Giriş Tarihi: 05.07.2021

Son dakika ekonomi haberleri... Emekli maaşı zam oranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 6 aylık verinin ardından tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı. Peki, Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 2021 enflasyon verileri açıklandı. Emekli maaşı ve memur maaşları zam oranları kamuoyu ile paylaşıldı. Enflasyon rakamları her sene 6 aylık dönemlere göre açıklanıyor.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? ZAM ORANI NE?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI AÇIKLANDI!

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

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