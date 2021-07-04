04 Temmuz 2021, Pazar

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 4 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 Giriş Tarihi: 04.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Temmuz tarihinde yapılan 216 bin 252 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.418 olarak açıklanırken, 50 kişi hayatını kaybetti, 4.161 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Temmuz tarihinde yapılan 216 bin 252 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.418 açıklanırken; 50 kişi hayatını kaybetti, 4.161 hasta da iyileşti.

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