Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Temmuz tarihinde yapılan 216 bin 252 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.418 olarak açıklanırken, 50 kişi hayatını kaybetti, 4.161 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Temmuz tarihinde yapılan 216 bin 252 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.418 açıklanırken; 50 kişi hayatını kaybetti, 4.161 hasta da iyileşti.

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