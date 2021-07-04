Son dakika haberi: Corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olmayacak mı? Aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı...
Corona virüsü salgını ile mücadelede büyük önem taşıyan aşılama döneminde yeni bir karar alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre hastalığı atlatanların aşılanma sürecinde değişime gidildi. Bu durum üzerinde arama motorlarında, "Corona olanlar 2. aşıyı olacak mı?, Aşı randevuları iptal mi edildi?, Geçirilmiş Covid 2 doz ne demek?, BioNTech 2. doz aşı randevusu iptal mi?" gibi sorgular yapıldı. Türm bu soruların cevabı haberimizde...
Ülkemizde corona virüsü ile savaşmak için aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Birçok vatandaş çift doz aşısını tamamlayıp hatırlatma dozu için beklemeye koyuldu. İlk doz aşı olan milyonlarca vatandaş ise ikinci doz aşısını olmak üzere sıraya girdi.
2. DOZ İÇİN MHRS RANDEVULARI ALINDI!
İlk dozu olan vatandaşlar, MHRS randevu sistemi üzerinden 2. doz için randevu alarak sıralarının gelmesini bekledi. 6-8 hafta olan aralık 4 haftaya düşürüldü.
HASTALIĞI GEÇİRENLER 2. DOZ AŞI OLMAYACAK MI?
Hastalığı atlatan ve ikinci doz için randevu alan vatandaşlar, e-Nabız sistemindeki aşı sayfasında ikinci doz aşısının hemen yanında "geçirilmiş Covid" yazısıyla karşılaştı. Bakanlığın aldığı karara göre hastalığı geçirenler bir doz aşı olmuş sayılacak, dolayısıyla ikinci doz aşıları yapılmayacak. Koronavirüs geçiren vatandaşlar bir doz aşı olacak ve hastalık ikinci doz aşının yerine geçecek.
BIONTECH AŞI RANDEVUSU İPTAL Mİ EDİLDİ?
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar kapsamında mevcut randevular iptal edilirken hastalığı geçiren vatandaşlar için ikinci doz randevu ekranı da kapalı olacak. Hastalık nedeniyle antikoru bulunan bu vatandaşlara ikinci doz Biontech yapılmayacak.
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