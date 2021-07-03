03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Temmuz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Temmuz tarihinde yapılan 218 bin 924 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.537, hasta sayısı 478 olarak açıklanırken; 45 kişi hayatını kaybetti, 4.913 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 440 bin 368 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Temmuz tarihinde yapılan 218 bin 924 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.537, hasta sayısı 478 olarak açıklanırken; 45 kişi hayatını kaybetti, 4.913 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 61 milyon 455 bin 218, toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, toplam vefat sayısı 49 bin 874, ağır hasta sayısı 702, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 310 bin 769 olarak yer aldı.
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