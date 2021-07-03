03 Temmuz 2021, Cumartesi

HABERLER

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Temmuz tarihinde yapılan 218 bin 924 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.537, hasta sayısı 478 olarak açıklanırken; 45 kişi hayatını kaybetti, 4.913 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 440 bin 368 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Temmuz tarihinde yapılan 218 bin 924 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.537, hasta sayısı 478 olarak açıklanırken; 45 kişi hayatını kaybetti, 4.913 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 61 milyon 455 bin 218, toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, toplam vefat sayısı 49 bin 874, ağır hasta sayısı 702, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 310 bin 769 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal kimdir?
Bitcoin ne kadar? Bitcoin ne kadar?
3 Temmuz dolar, euro, sterlin fiyatları! 3 Temmuz dolar, euro, sterlin fiyatları!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör