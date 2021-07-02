02 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 Giriş Tarihi: 02.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Temmuz tarihinde yapılan 223 bin 782 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.891, hasta sayısı 461 olarak açıklanırken; 55 kişi hayatını kaybetti, 5.352 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 435 bin 831 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Temmuz tarihinde yapılan 223 bin 782 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.891, hasta sayısı 461 olarak açıklanırken; 55 kişi hayatını kaybetti, 5.352 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 61 milyon 236 bin 294, toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, toplam vefat sayısı 49 bin 829, ağır hasta sayısı 697, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 305 bin 856 olarak yer aldı.

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