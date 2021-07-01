01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 1 Temmuz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Temmuz tarihinde yapılan 225 bin 537 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.288, hasta sayısı 462 olarak açıklanırken; 42 kişi hayatını kaybetti, 6.219 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 430 bin 940 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Temmuz tarihinde yapılan 225 bin 537 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.288, hasta sayısı 462 olarak açıklanırken; 42 kişi hayatını kaybetti, 6.219 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 430 bin 940 olarak açıklandı.
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