2 doz Sinovac aşısı olanlar hangi aşıyı yaptırmalı? 3. aşı ne zaman yapılmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı olan 50 ve üzeri yaşındaki vatandaşların üçüncü doz aşı için randevu alabileceklerini açıkladı. Peki 3. doz aşı ne zaman yapılmalı? 2 doz Sinovac aşısı olanlar 3. dozda hangi aşıyı yaptırmalı? Covid-19'a yakalananlar hangi aşıyı tercih etmeli? İşte tüm merak edilenler...

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik 3'üncü doz aşılama başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından (1 Temmuz) itibaren istedikleri aşıyla 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" dedi.

BAKAN KOCA: 3'ÜNCÜ DOZ OLARAK İSTEDİKLERİ AŞIYI OLABİLİRLER

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun 3'üncü doz aşıların gerekliliği konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu aktararak, "Buna göre, 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşıyla olursa olsun 3'üncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 3'üncü doz aşının hangi aşı türüyle olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3'üncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığıyla istediğiniz aşıyı 3'üncü doz olarak yaptırabilirsiniz" dedi.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 3'üncü doza yönelik yapılan açıklamaların kafa karıştırıcı olduğunu belirterek, "İki doz inaktif aşı (Sinovac) olanların 3'üncü doz inaktif aşı olmasını ve BioNTech aşısı olanların 3'üncü doz olmasını katiyen önermiyor ve doğru bulmuyoruz" dedi.

BIONTECH AŞISI OLMUŞ KİŞİLER ÇOK İYİ KORUNUYOR; 3'ÜNCÜ DOZA GEREK YOK

Prof. Dr. Şenol, "Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu olarak bizim bir önerimiz vardı. 'Sağlıkçılara ve 50 yaş üzeri kişilere acilen BioNTech aşısıyla bir pekiştirme dozu yapalım' dedik. Dünkü açıklamadaki öneri çok kafa karıştırıcı bir şekilde sunuldu. 3'üncü doz önerisi denildi, dünyada 3'üncü doz önerisi yok.

İkincisi; süre ve aşı seçiminden bağımsız olarak herkes her istediği aşıyı olabilir denildi. Bu da yanlış; çünkü iki doz BioNTech aşısı olmuş kişiler çok iyi korunuyor. 3'üncü dozu sarf etmek yazık. Belki sonbaharda yeni, bambaşka bir varyant nedeniyle 3'üncü doza aylar sonra ihtiyacımız olacak. İnsanlara BioNTech aşısı yeni yapılmışken, 3'üncü doz için hiçbir gereklilik de yok, bilimsel bir veri de yok" diye konuştu.

Prof. Dr. Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü: "3'üncü dozunu yaptıran 100 küsur sağlık çalışanı arkadaşımız arasında 3'üncü dozu yine Sinovac yaptıranlar vardı. 3'üncü doz Sinovac'ın tekrar antikoru yükseltip yükseltmeyeceği konusunda bir çalışma yok. Zaten sahada uygulanan bir aşıyı 6 ay sonra yeniden yapmaya gerek yok, bunun işe yarayacağını gösteren bir kanıt da yok. Özetle 3'üncü dozun inaktif aşı olmasını ve BioNTech aşısı olanların 3'üncü doz olmasını katiyen önermiyor ve doğru bulmuyoruz."

"AŞIDAN 1-2 AY SONRA 3'ÜNCÜ DOZ YAPILMALI"

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "3'üncü doz yapılması, Sinovac aşısı olanlar için tavsiye edilecek bir durum. Sinovac aşısının ikinci dozunu olduktan 1-2 ay sonra 3'üncü dozun yapılması çok iyi olur; ama bu sürenin belirlenmesi lazım. Çünkü Sinovac aşısı yeterince bağışıklık oluşturmuyor. Ağır hastalıktan ölümleri etkiliyor ama virüsün bulaşıcılığını çok fazla azaltmıyor. Özellikle de Delta varyantı çok daha bulaşıcı" dedi.

İKİ DOZ SINOVAC AŞISI OLANA BIONTECH AŞISI ÖNERİLİYOR

İki doz Sinovac aşısı olanlara 3'üncü doz olarak BioNTech aşısını öneren Prof. Dr. Unutmaz, sözlerine şöyle devam etti: "3'üncü dozu da Sinovac aşısı olursanız onun etkisi çok fazla olmayacaktır; kısa süreli bir etkisi olur. Aşıları farklı yapmak bağışıklık açısından da iyidir. İngiltere'de AstraZeneca aşısı olanlara ikinci doz olarak BioNTech aşısı tavsiye ediliyor. Almanya'da da durum böyle. Bu bakımdan böyle bir tavsiye varken 3'üncü doz kesinlikle BioNTech aşısı tavsiye edilmeli"

"COVID GEÇİRENE TEK DOZ BIONTECH AŞISI TAVSİYE EDİYORUZ"

Covid olan kişilere de tek doz yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Unutmaz, "Tek doz yeterlidir. Onlara da BioNTech aşısı tavsiye ediyoruz. Covid'e yakalananların aşılanma süresi şu an 3 aya indirildi. 3 ay olması uygundur, korunmaları çok daha iyi bir duruma gelir. Daha erken olmasının çok fazla anlamlı olduğunu düşünmüyorum; çünkü Covid geçirenlerde bağışıklık oluşuyor. Yaptığımız çalışmaya göre hastalığı orta ağır ya da ağır geçirenlerde oldukça iyi bir koruyuculuk var. Delta varyantına önlem amacıyla Covid geçirenlerde tek doz BioNTech aşısı yeterlidir; ama elinizde yeterince aşı yoksa önceliğiniz hiç aşılanmamış kişiler olmalı. Daha önce Covid geçiren kişi 6 ay kendini idare edebilir, onların ikinci kez hastalanma riski çok daha düşüktür ama hiç hastalanmamış kişide risk daha yüksektir. Doğru bir stratejiydi. Aşıların gelmesiyle 2'nci doz 4 haftaya çekilince bu da kafa karışıklığı yarattı. 6 hafta sonra da 8 hafta sonra da olabilir, burada bir sorun yok ama Delta varyantından dolayı 2'inci dozun biraz daha erken yapılması koruyuculuğu çok daha fazla artırıyor" diye konuştu.

"BIONTECH AŞISI OLANLARDA ŞU AN 3'ÜNCÜ DOZA GEREK YOK"

Prof. Dr. Unutmaz, "İki doz Sinovac aşısı olanlar 3'üncü doz olarak BioNTech aşısını olabilirler" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki doz BioNTech aşısı olanlarda şu an 3'üncü doza gerek yok. Tahminimize göre en az bir yıl boyunca koruyor. Veriler 2'nci dozdan sonra Delta varyantına karşı da yüksek oranda koruyacağı yönünde."

COVID GEÇİRENLER İKİ DOZ AŞI OLABİLİR Mİ?

Prof. Dr. Unutmaz, "Koronavirüs geçirdim, Avrupa'ya gideceğim ama iki doz BioNTech aşısı istiyorlar. Aşı olsam zararı olur mu sorusu çok fazla geliyor. Hayır zararı olmaz. Covid geçiren kişi iki doz Sinovac ya da iki doz BioNTech aşısı olabilir ama israf olur. Zararı olmaz ama koruyuculuğu daha fazla artıracağına dair bir verimiz yok" diye konuştu.

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