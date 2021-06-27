Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Haziran)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Haziran tarihinde yapılan 215 bin 294 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.883, hasta sayısı 390 olarak açıklanırken; 52 kişi hayatını kaybetti, 5.937 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 409 bin 027 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Haziran tarihinde yapılan 215 bin 294 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 4.883, hasta sayısı 390 olarak açıklanırken; 52 kişi hayatını kaybetti, 5.937 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 409 bin 027 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441, toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 027, toplam vefat sayısı 49 bin 576, ağır hasta sayısı 736, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 275 bin 231 olarak yer aldı.
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