Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Haziran)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Haziran tarihinde yapılan 222 bin 561 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.266, hasta sayısı 470 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 7.402 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 404 bin 144 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Haziran tarihinde yapılan 222 bin 561 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.266, hasta sayısı 470 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 7.402 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 404 bin 144 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 59 milyon 890 bin 147, toplam vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, toplam vefat sayısı 49 bin 524, ağır hasta sayısı 733, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 269 bin 294 olarak yer aldı.
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