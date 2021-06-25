Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Haziran tarihinde yapılan 222 bin 936 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.630, hasta sayısı 477 olarak açıklanırken; 56 kişi hayatını kaybetti, 7.184 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 398 bin 878 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Haziran tarihinde yapılan 222 bin 936 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.630, hasta sayısı 477 olarak açıklanırken; 56 kişi hayatını kaybetti, 7.184 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 398 bin 878 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586, toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, toplam vefat sayısı 49 bin 473, ağır hasta sayısı 737, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 261 bin 892 olarak yer aldı.

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