Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 385 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.703, hasta sayısı 498 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 5.846 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 393 bin 248 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 385 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.703, hasta sayısı 498 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 5.846 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650, toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, toplam vefat sayısı 49 bin 417, ağır hasta sayısı 752, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9 olarak yer aldı.

24 HAZİRAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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