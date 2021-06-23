Spordan gündeme sağlıktan ekonomiye yenilenen yüzüyle 7/24 Dinle sizlerle...

Türkiye'nin 1 numaralı sesli içerik platformu 7/24 Dinle yenilendi. En iyi seslendirme sanatçılarının seslendirdiği spor, ekonomi, sanat, haberler, sesli kitap, çocuk ve yazarlar gibi birçok alanda bilgi sahibi olup verimli vakit geçirebilirsiniz.

7/24 Dinle her an sizinle... Kısa süre önce yayın hayatına başlayan Türkiye 1 numaralı sesli içerik platformu 7/24 Dinle, her gün yenilenmeye ve alanında rakipsiz olmayı sürdürüyor. Her geçen gün yeni bir kategori ve içerikle daha da güçlenen platform Türkiye'nin en iyi ses sanatçılarının katkılarıyla yoluna devam ediyor. 7/24 Dinle platformunda çocuklar için Küçük Prens'ten klasik masallara, yetişkinler için ise dünya klasiklerinden temel eserlere pek çok içerik en iyi seslendirme ile kullanıcıların hizmetine sunuluyor. İçeriklere her gün yenileri ekleniyor.

A SPOR'UN ÖZEL İÇERİKLERİ 7/24 FARKIYLA

İzleyiciler kaçırdıkları ya da henüz keşfedemedikleri A Spor'un eski ve yeni videolarını da 7/24 Dinle'de dinleme fırsatı buluyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte sporun her alanından son gelişmeler de artık 7/24 Dinle platformunda.

Her yaştan insana hitap eden 7/24 Dinle arabada, evde, işte her an zamanınızı kaliteli kullanma fırsatı sunuyor. 724dinle.com adresinden erişim sağlanan platformda, sesli kitaplar, sesli çocuk kütüphanesi, dini bilgiler, haberler, gündem, ekonomi, sanat, yazarlar, seyahat bilgileri gibi saymakla bitmeyecek pek çok kategori, zengin içeriklerle sizleri bekliyor.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SES SANATÇILARI SESLENDİRİYOR

7/24 Dinle, birçok içeriği sesli sunmasının yanı sıra, seslendirme kalitesi ile de dikkat çekiyor. Platform, Türkiye'nin alanındaki en iyi ses sanatçıları ile işbirliği yapıyor.

İŞTE 7/24 DİNLE PLATFORMUNUN EŞSİZ İÇERİKLERİ

7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsiniz.

MODUNA GÖRE HABER DİNLEME AYRICALIĞI

Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. Sabah, A Haber, Takvim, Fotomaç, Fikriyat gibi Turkuvaz yayınlarındaki gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkânı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.

GÜNDEME HAKİM OLMA FIRSATI SUNUYOR

Sabah Gazetesi ve Fikriyat'ın köşe yazarları güncel yazıları ile sesli olarak 7/24 Dinle'de. Günlük olarak seslendirilen yazarlar ile gündemi takip etmekle kalmayacak ona hâkim de olacaksınız.

ÇOCUK SAĞLIĞINDAN ESTETİĞE KADAR UZMAN GÖRÜŞLERİ SİZLERLE

Sabah.com.tr'ye özel alanında uzman doktorların genel sağlık, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, estetik ve diyet konularında çok özel açıklamalarını dinleyebilir, her yeni güne daha sağlıklı başlamanın ipuçlarını yakalayabilirsiniz.

NİHAT HATİPOĞLU DA 7/24 DİNLE'DE

"Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor" çalma listeleri ile namaz, oruç, İslam'da aile hayatı gibi birçok konuda soru işaretlerinizi giderebilirsiniz. Nihat Hatipoğlu farkıyla İslam'ı ve İslam öğretilerini daha yakından tanıyabilirsiniz.

7/24'ÜN SESLİ KÜTÜPHANESİ HER GÜN BÜYÜYOR

Turkuvaz Kitap editörlerinin seçimiyle belirlenen ve her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 7/24 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsiniz. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan ve daha birçok yazar sizleri bekliyor.

EN ÖZEL RÖPORTAJLAR

Ünlü isimlerle yapılan çok özel röportajlar, her ay yenilenen isimlerle 7/24 Dinle'de. Yıldızı Parlayanlar, Oyuncular, Müzisyenler, Sosyal Medya Ünlüleri, Popüler Konular ve Gel de Anlat çalma listeleri yine bir adım ötenizde.

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