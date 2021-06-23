23 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika haberleri: Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurbanlık ne kadar? Küçükbaş kurbanlık fiyatlrı belli oldu mu? İşte detaylar...

Kurbanlık fiyatları ne kadar?
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

yaklaştıkça detayları da merak konusu oluyor. Binlerce kişi arama motorlarında Kurban Bayramı hakkında araştırma yapıyor. Özellikle Kurbanlık fiyatları merak ediliyor. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurbanlık ne kadar? Küçükbaş kurbanlık fiyatlrı belli oldu mu?

yaklaştı. Milyonlarca müslümanın kutladığı islam alemi için büyük önem taşıyor. Tarih yaklaştıkça kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi. Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun " sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek. Önceki yıllarda da kurban yardımlarının planlamasını zor durumda olan vatandaşları gözeterek yapan Kızılay, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da 20 ülkede hayırseverlerin kurban vekaletleriyle sofraları bereketlendirecek. Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle milyonlara ulaşılacak.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI NE KADAR?

Büyük başın canlı kilogramı 26-30 TL, küçükbaşın canlı kilogramı ise 32-34 TL arasında seyrediyor. Marketlerin fiyatları ise kilogramına göre ortalama 1.900 ila 2.100 TL arasında değişkenlik gösterirken alıcısına 9 taksit imkânı sunuluyor.

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