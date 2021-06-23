Google sürekli olarak duruyor hatası nedir? Nasıl çözülür? Android telefonlar için çözüm...
Android telefon sahipleri Google sürekli duruyor hatasıyla karşı karşıya kaldı. Arama motorlarında, "Google sürekli olarak duruyor, Google sürekli duruyor hatası ve çözümü" gibi sorgular yapılıyor. Peki, bu Google sürekli olarka duruyor hatası nasıl çözülür? İşte detaylar...
İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;
Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.
Bu yöntem işe yaramaz ise;
1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin
Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.
1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
2. Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.
3. Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.
4. Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.
5. Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.
6. Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.
2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın
Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.
1. Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.
2. Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.
3. Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.
Telefonunuzdan "Ayarlar"a gidin
"Uygulamalar"a gidin
Google Play Store'u bulun
Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla"yı seçin
Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına tıklayarak "Verileri Temizle" ve Önbelleği Temizle" yapın
Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın
Çalışıp çalışmadığını test edin.
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