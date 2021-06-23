23 Haziran 2021, Çarşamba

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Google sürekli olarak duruyor hatası nedir? Nasıl çözülür? Android telefonlar için çözüm...

Google sürekli olarak duruyor hatası nedir?
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

Android telefon sahipleri Google sürekli duruyor hatasıyla karşı karşıya kaldı. Arama motorlarında, "Google sürekli olarak duruyor, Google sürekli duruyor hatası ve çözümü" gibi sorgular yapılıyor. Peki, bu Google sürekli olarka duruyor hatası nasıl çözülür? İşte detaylar...

İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;

Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.

Bu yöntem işe yaramaz ise;

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

2. Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

3. Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

4. Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

5. Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.

6. Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın
Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

1. Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.

2. Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.

3. Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Telefonunuzdan "Ayarlar"a gidin

"Uygulamalar"a gidin

Google Play Store'u bulun

Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla"yı seçin

Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına tıklayarak "Verileri Temizle" ve Önbelleği Temizle" yapın

Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın

Çalışıp çalışmadığını test edin.

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