22 Haziran 2021, Salı

HABERLER

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 22 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 238 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.143, hasta sayısı 565 olarak açıklanırken; 57 kişi hayatını kaybetti, 5.214 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 381 bin 736 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 238 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.143, hasta sayısı 565 olarak açıklanırken; 57 kişi hayatını kaybetti, 5.214 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 381 bin 736 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 073, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, toplam vefat sayısı 49 bin 293, ağır hasta sayısı 791, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 242 bin 945 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı ne zaman?
Corona virüsü Koronavirüs aşısı MHRS randevusu nasıl alınır? Corona virüsü (Koronavirüs) aşısı MHRS randevusu nasıl alınır?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör