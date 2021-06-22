Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 238 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.143, hasta sayısı 565 olarak açıklanırken; 57 kişi hayatını kaybetti, 5.214 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 381 bin 736 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 238 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.143, hasta sayısı 565 olarak açıklanırken; 57 kişi hayatını kaybetti, 5.214 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 381 bin 736 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 073, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, toplam vefat sayısı 49 bin 293, ağır hasta sayısı 791, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 242 bin 945 olarak yer aldı.

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