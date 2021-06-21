Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Haziran tarihinde yapılan 221 bin 052 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.294, hasta sayısı 429 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 5.093 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 375 bin 593 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Haziran tarihinde yapılan 221 bin 052 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.294, hasta sayısı 429 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 5.093 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 375 bin 593 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 773 bin 835, toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, toplam vefat sayısı 49 bin 236, ağır hasta sayısı 808, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 237 bin 731 olarak yer aldı.

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