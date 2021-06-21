21 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 21 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Haziran tarihinde yapılan 221 bin 052 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.294, hasta sayısı 429 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 5.093 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 375 bin 593 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Haziran tarihinde yapılan 221 bin 052 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.294, hasta sayısı 429 olarak açıklanırken; 51 kişi hayatını kaybetti, 5.093 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 375 bin 593 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 773 bin 835, toplam vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, toplam vefat sayısı 49 bin 236, ağır hasta sayısı 808, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 237 bin 731 olarak yer aldı.

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