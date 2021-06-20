Son dakika haberleri: Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Milyonlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. Kabine toplantısının tarihini merak edenler arama motorlarında, "kabine toplantısı ne zaman?" sorgusunu yapıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı? İşte detaylar...

Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecinin başladığını açıklamıştı. Yeni kararlar merakla bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında. kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme açıklanacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? NORMALLEŞME AÇIKLANACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmişti. Ertelenen kabine toplantısının 21 Haziran Pazartesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI KALKACAK MI?

21 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen toplantı ardından yeni kısıtlama kararının açıklanması bekleniyor. Hafta içi kısıtlamanın başlangıç saatinin ötelenmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ