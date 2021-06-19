19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son Dakika: Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp neden yavaş?
Dünyanın en fazla kullanıcı sayısına sahip 3 uygulaması olan Facebook, WhatsApp ve Intagram'a erişim problemi yaşanıyor. Mark Zuckerburg'ün sahibi olduğu bu uygulamalardaki problem merak konusu oldu. Peki, Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Whatsapp neden yavaş?
Sosyal medya uygulamaları Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü. Saat 12.00 gibi yaşanan problem, Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının büyük bir kısmını etkiledi. Uygulamalara erişim sağlayabilen kullanıcılar yavaşlık sebebiyle şikeyetçi durumda...
FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ!
Erişim problemi genel olarak Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde de yaşandı. Ülkemizdeki milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, uygulamalara erişim sorunu yaşadı. Yaşanan erişim problemi nedeniyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.
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