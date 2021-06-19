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Son Dakika: Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp neden yavaş?

Facebook WhatsApp ve Instagram çöktü mü?
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Dünyanın en fazla kullanıcı sayısına sahip 3 uygulaması olan , ve 'a erişim problemi yaşanıyor. 'ün sahibi olduğu bu uygulamalardaki problem merak konusu oldu. Peki, Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü mü? Whatsapp neden yavaş?

Sosyal medya uygulamaları , ve Instagram çöktü. Saat 12.00 gibi yaşanan problem, Facebook, Instagram ve WhatsApp kullanıcılarının büyük bir kısmını etkiledi. Uygulamalara erişim sağlayabilen kullanıcılar yavaşlık sebebiyle şikeyetçi durumda...

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ!

Erişim problemi genel olarak ülkelerinde ve de yaşandı. Ülkemizdeki milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, uygulamalara erişim sorunu yaşadı. Yaşanan erişim problemi nedeniyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi.

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