18 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 Giriş Tarihi: 18.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 128 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.575, hasta sayısı 497 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 4.427 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 128 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.575, hasta sayısı 497 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 4.427 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990, toplam vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, toplam vefat sayısı 49 bin 071, ağır hasta sayısı 856, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 224 bin 224 olarak yer aldı.

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