Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 128 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.575, hasta sayısı 497 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 4.427 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Haziran tarihinde yapılan 224 bin 128 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.575, hasta sayısı 497 olarak açıklanırken; 59 kişi hayatını kaybetti, 4.427 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 359 bin 728 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990, toplam vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, toplam vefat sayısı 49 bin 071, ağır hasta sayısı 856, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 224 bin 224 olarak yer aldı.

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