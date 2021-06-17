17 Haziran 2021, Perşembe
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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 17 Haziran)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Haziran tarihinde yapılan 225 bin 64 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.904, hasta sayısı 509 olarak açıklanırken; 62 kişi hayatını kaybetti, 4.143 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 354 bin 153 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Haziran tarihinde yapılan 225 bin 64 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.904, hasta sayısı 509 olarak açıklanırken; 62 kişi hayatını kaybetti, 4.143 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 354 bin 153 olarak açıklandı.
17 HAZİRAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
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