17 Haziran 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 17 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Haziran tarihinde yapılan 225 bin 64 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.904, hasta sayısı 509 olarak açıklanırken; 62 kişi hayatını kaybetti, 4.143 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 354 bin 153 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Haziran tarihinde yapılan 225 bin 64 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.904, hasta sayısı 509 olarak açıklanırken; 62 kişi hayatını kaybetti, 4.143 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 354 bin 153 olarak açıklandı.

17 HAZİRAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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