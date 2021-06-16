16 Haziran 2021, Çarşamba

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Sosyal medyada fenomen hale gelen Hasbulla Magomedov ile Abdu Rozik dövüşecek!

Fenomenlerden gösteri dövüşü!
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Büyüme hormonlarını etileyen genetik bozukluklar sebebiyle çocuk gibi görünen aslında yetişkin bireyler olan sosyal medya fenomenleri "" ile "", gösteri amaçlı dövüşecek.

Sosyal medyanın ünlü isimlerinden ile 'ten flaş bir karar geldi. Genetik bozukluklar sebebiyle çocuk gibi görünen ancak yetişkin olan iki isim dövüşmeye karar verdi. 3-4 gün içerisinde gerçekleşecek dövüş için sosyal medyada tepkili olanların sayısı bir hayli fazla.

HASTALIKLARI NE?

ile Abdu Rozik, büyüme hormonunun üretilememesine yol açan genetik bozukluklara sahipler. Bu durum onların, küçük bir çocuk gibi görünmesine yol açıyor.

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