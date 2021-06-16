Sosyal medyada fenomen hale gelen Hasbulla Magomedov ile Abdu Rozik dövüşecek!

Büyüme hormonlarını etileyen genetik bozukluklar sebebiyle çocuk gibi görünen aslında yetişkin bireyler olan sosyal medya fenomenleri "Hasbulla Magomedov" ile "Abdu Rozik", gösteri amaçlı dövüşecek.

Sosyal medyanın ünlü isimlerinden Hasbulla Mahomedov ile Abdu Rozik'ten flaş bir karar geldi. Genetik bozukluklar sebebiyle çocuk gibi görünen ancak yetişkin olan iki isim dövüşmeye karar verdi. 3-4 gün içerisinde gerçekleşecek dövüş için sosyal medyada tepkili olanların sayısı bir hayli fazla.

HASTALIKLARI NE?

Hasbulla Magomedov ile Abdu Rozik, büyüme hormonunun üretilememesine yol açan genetik bozukluklara sahipler. Bu durum onların, küçük bir çocuk gibi görünmesine yol açıyor.

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