16 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Sosyal medyada fenomen hale gelen Hasbulla Magomedov ile Abdu Rozik dövüşecek!
Büyüme hormonlarını etileyen genetik bozukluklar sebebiyle çocuk gibi görünen aslında yetişkin bireyler olan sosyal medya fenomenleri "Hasbulla Magomedov" ile "Abdu Rozik", gösteri amaçlı dövüşecek.
Sosyal medyanın ünlü isimlerinden Hasbulla Mahomedov ile Abdu Rozik'ten flaş bir karar geldi. Genetik bozukluklar sebebiyle çocuk gibi görünen ancak yetişkin olan iki isim dövüşmeye karar verdi. 3-4 gün içerisinde gerçekleşecek dövüş için sosyal medyada tepkili olanların sayısı bir hayli fazla.
HASTALIKLARI NE?
Hasbulla Magomedov ile Abdu Rozik, büyüme hormonunun üretilememesine yol açan genetik bozukluklara sahipler. Bu durum onların, küçük bir çocuk gibi görünmesine yol açıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?