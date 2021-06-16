16 Haziran 2021, Çarşamba
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16 Haziran dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, son dönemlerde en çok merak edilen, arama motorlarında araştırılan konulardan biri oldu. Dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinde yaşanan hareketli görüntü yatırım yapacakların da ilgisini çekiyor. Heyecanla gidişatı takip eden yatırımcılar, dolar, euro ve sterlin bozdurmak veya almak için doğru zamanı bekliyor. Peki, 16 Haziran dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Son dakika döviz haberleri... Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları arama motorlarında yapıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 8,5379
Dolar satış: 8,5566
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,3580
Euro Satış: 10,3848
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 12,0317
Pound satış: 12,0650
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