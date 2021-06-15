15 Haziran 2021, Salı

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 846 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.955, hasta sayısı 532 olarak açıklanırken; 84 kişi hayatını kaybetti, 4.186 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 342 bin 028 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 846 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.955, hasta sayısı 532 olarak açıklanırken; 84 kişi hayatını kaybetti, 4.186 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635, toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 028, toplam vefat sayısı 48 bin 879, ağır hasta sayısı 886, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 211 bin 022 olarak yer aldı.

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