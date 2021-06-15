15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Haziran)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 846 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.955, hasta sayısı 532 olarak açıklanırken; 84 kişi hayatını kaybetti, 4.186 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 342 bin 028 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Haziran tarihinde yapılan 223 bin 846 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.955, hasta sayısı 532 olarak açıklanırken; 84 kişi hayatını kaybetti, 4.186 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635, toplam vaka sayısı 5 milyon 342 bin 028, toplam vefat sayısı 48 bin 879, ağır hasta sayısı 886, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 211 bin 022 olarak yer aldı.
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