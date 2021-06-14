14 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 Giriş Tarihi: 14.06.2021

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı , ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Haziran tarihinde yapılan 219 bin 290 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.626, hasta sayısı 428 olarak açıklanırken; 74 kişi hayatını kaybetti, 4.585 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 336 bin 073 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Haziran tarihinde yapılan 219 bin 290 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.626, hasta sayısı 428 olarak açıklanırken; 74 kişi hayatını kaybetti, 4.585 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 336 bin 073 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789, toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 073, toplam vefat sayısı 48 bin 795, ağır hasta sayısı 929, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 206 bin 836 olarak yer aldı.

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