Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Haziran tarihinde yapılan 219 bin 290 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.626, hasta sayısı 428 olarak açıklanırken; 74 kişi hayatını kaybetti, 4.585 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 336 bin 073 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Haziran tarihinde yapılan 219 bin 290 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.626, hasta sayısı 428 olarak açıklanırken; 74 kişi hayatını kaybetti, 4.585 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 336 bin 073 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 57 milyon 223 bin 789, toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 073, toplam vefat sayısı 48 bin 795, ağır hasta sayısı 929, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 206 bin 836 olarak yer aldı.

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