Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Haziran tarihinde yapılan 214 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.012, hasta sayısı 454 olarak açıklanırken; 53 kişi hayatını kaybetti, 4.194 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 330 bin 447 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Haziran tarihinde yapılan 214 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.012, hasta sayısı 454 olarak açıklanırken; 53 kişi hayatını kaybetti, 4.194 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 57 milyon 004 bin 499, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, toplam vefat sayısı 48 bin 721, ağır hasta sayısı 952, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 202 bin 251 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ