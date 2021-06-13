13 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 Giriş Tarihi: 13.06.2021

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı , ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Haziran tarihinde yapılan 214 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.012, hasta sayısı 454 olarak açıklanırken; 53 kişi hayatını kaybetti, 4.194 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 330 bin 447 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Haziran tarihinde yapılan 214 bin 957 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.012, hasta sayısı 454 olarak açıklanırken; 53 kişi hayatını kaybetti, 4.194 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 57 milyon 004 bin 499, toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447, toplam vefat sayısı 48 bin 721, ağır hasta sayısı 952, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 202 bin 251 olarak yer aldı.

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