13 Haziran 2021, Pazar

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MHRS aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet aşı randevusu alma! BioNTech 2021 MHRS randevu ekranı...

MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Sağlık Bakanı , peş peşe aşı müjdelerini verirken, vatandaşlar da sisteminden aşı randevusu almak için araştırma yapıyor. Peki, MHRS aşı randevusu nasıl alınır? aşı randevusu nasıl alınır? aşı randevusu alma! , BioNTech aşı randevusu...

Bakan , birçok vatandaşı kapsayacak müjdeli haberleri peş peşe verdi. Öncelik sırası gelen vatandaşlar randevu almak için araştırma yapıyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

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