MHRS aşı randevusu nasıl alınır? E-Devlet aşı randevusu alma! BioNTech 2021 MHRS randevu ekranı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, peş peşe aşı müjdelerini verirken, vatandaşlar da MHRS sisteminden aşı randevusu almak için araştırma yapıyor. Peki, MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Corona virüsü aşı randevusu nasıl alınır? BioNTech aşı randevusu alma! Sinovac, BioNTech aşı randevusu...

Bakan Fahrettin Koca, birçok vatandaşı kapsayacak müjdeli haberleri peş peşe verdi. Öncelik sırası gelen vatandaşlar randevu almak için araştırma yapıyor. Peki, MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Corona virüsü aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

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