13 Haziran 2021, Pazar

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BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Pazar günü bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Sokağa çıkma yasakları

Pazar günü bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

Normalleşme süreci kapsamında market ve bakkalların çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Alınan kararlar doğrultusunda tarafından da 81 il valiliğine genelge gönderildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar ve merak edilen konular arasında market ve bakkalların çalışma saatleri de yer aldı. Peki, kaçta açılıyor? BİM ve çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

Normalleşme süreci kapanma kararı verildi. Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, ve çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

BAKKAL VE MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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