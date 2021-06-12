Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Haziran tarihinde yapılan 218 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.076, hasta sayısı 503 olarak açıklanırken; 75 kişi hayatını kaybetti, 5.112 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 325 bin 435 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Haziran tarihinde yapılan 218 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.076, hasta sayısı 503 olarak açıklanırken; 75 kişi hayatını kaybetti, 5.112 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 56 milyon 789 bin 542, toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435, toplam vefat sayısı 48 bin 668, ağır hasta sayısı 973, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 198 bin 57 olarak yer aldı.

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