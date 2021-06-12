12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı , ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Haziran tarihinde yapılan 218 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.076, hasta sayısı 503 olarak açıklanırken; 75 kişi hayatını kaybetti, 5.112 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 325 bin 435 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Haziran tarihinde yapılan 218 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.076, hasta sayısı 503 olarak açıklanırken; 75 kişi hayatını kaybetti, 5.112 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 56 milyon 789 bin 542, toplam vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435, toplam vefat sayısı 48 bin 668, ağır hasta sayısı 973, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 198 bin 57 olarak yer aldı.

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